Антананариву, , 16:43 — REGNUM В результате шторма, принесённого на Мадагаскр циклоном «Бельна», на острове погибли девять человек и трое пропали без вести, сообщает 10 декабря агентство АР со ссылкой на местное управление экстремальными службами.

По информации властей, не менее 1,5 тыс. человек лишились жилья, которое разрушено, повреждено или затоплено.

В частности, в западной части Мадагаскара в городе Соалала свыше 80% зданий остались без крыш.

При этом уровень воды в городе поднимается. Уже сообщается о повреждениях ряда дорог.

Метеорологи считают, что циклон пройдёт к 11 декабря, однако вероятность сильных дождей и ветров сохраняется.

Читайте ранее в этом сюжете: На Мадагаскар обрушился циклон «Белна»