Пятигорск, Ставропольский край, , 17:10 — REGNUM Авария на Кубанском водоводе оставила без водоснабжения около 150 тыс. жителей города-курорта Пятигорска. В зона отключения также оказались 15 школ, 12 детских садов, две больницы и администрация, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе мэрии города.

«По информации ГУП «Ставрополькрайводоканал», подача питьевой воды временно прекращена в Пятигорск в связи с ремонтными работами на водоводе №56 диаметром 1000 мм», — сказано в сообщении.

Водоснабжение, по данным мэрии, приостановлено в центре города, на Белой Ромашке, в микрорайоне Новопятигорск-Скачки, поселках Новый, Свободы, Энергетик, Южный, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, станице Константиновской, селе Золотушка, на хуторе Садовом и в верхней части Горячеводска.

По заявкам в Пятигорске осуществляется подвоз воды автоцистернами. По оценке специалистов, водоснабжение будет полностью восстановлено на территории города к утру 11 декабря.