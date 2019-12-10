Москва, , 16:21 — REGNUM В Москве неизвестный устроил стрельбу в автобусе и распылил газовый баллончик в лицо водителю. Об этом 10 декабря сообщил «Пятый канал».

По данным издания, мужчина вошел в автобус и демонстративно выдохнул в лицо водителю сигаретный дым, на что водитель сделал замечание. В ответ злоумышленник достал из-за пояса предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов. Водителю удалось выбить оружие из рук мужчины и вытолкнуть нарушителя из автобуса. Однако злоумышленник подобрал пистолет и распылил в лицо водителю перцовый баллончик. Затем мужчина скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранительные органы проводят проверку в порядке статьи 144−145 УПК РФ, хотя водитель отказался описывать злоумышленника и писать заявление в полицию.