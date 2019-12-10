Сургут, Югра, , 16:13 — REGNUM В Югре сургутским погорельцам из посёлка Дорожный выплатят по 100 тыс. рублей на семью. Деньги положены как владельцам квартир, так и арендаторам, сообщает корреспондент Ре со ссылкой на решение гордумы Сургута.

Пострадавшими признаны 10 семей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 ноября в Сургуте. Двухэтажный деревянный дом сгорел до тла. Во время пожара пострадали семь человек, трое погибли.

На данный момент семьи расселили либо в маневренном жилье, либо в новостройках Дорожного. Ранее пострадавшим была предоставлена единовременная выплата в 40 тыс. рублей.

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