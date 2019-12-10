Париж, , 16:02 — REGNUM Молодой мужчина, являющийся гражданином Грузии, скончался во французской тюрьме. Об этом 10 декабря сообщил Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на родных умершего.

По данным журналистов, в качестве причин гибели заключенного называют самоубийство, но родственники не согласны с таким объяснением. Мать покойного рассказала, что его осудили на пять месяцев, и до освобождения оставалось три месяца. У нее была возможность звонить сыну, и он не говорил о каких-либо проблемах, из-за которых мог был покончить с собой.

В то же время женщина заявила, что у ее сына были проблемы со здоровьем, и он просил администрацию тюрьмы перевести его в больницу.

Сообщается, что родственники умершего заключенного обратились к правительству с просьбой помочь в транспортировке тела на родину.