Самара, , 15:44 — REGNUM Рабочий в Уфе, которого затянуло в транспортер из-за не выключенного оборудования, получил серьезные травмы. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба государственной инспекции труда по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 11 ноября в цехе подготовки шпона.

Рабочий работал на специальном оборудовании по распилке круглого лесоматериала. Он заметил, что одно бревно выпало. Тогда работник пошел его поправить.

В этот момент его окликнул мастер, который заметил, что рабочий не отключил оборудование. В это время край расстегнутой одежды рабочего попал в транспортер, затянув туда работника.

Пострадавший был госпитализирован в ГКБ № 21 с серьезными травмами.

По словам сотрудников республиканской Гострудинспекции, причиной данного инцидента стало нарушение технологического процесса, поскольку рабочий не отключил оборудование и не применил специальный крюк. Кроме этого, работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

В результате ООО «Уральский лес», которое не обеспечило безопасные условия труда, будет привлечено к административной ответственности.