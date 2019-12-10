Токио, , 15:41 — REGNUM Бывший министр обороны Японии Токуичиро Тамазава подвергся нападению со стороны неизвестного, об этом 10 декабря сообщает издание Sankei.

По данным журналистов, 81-летний отставной чиновник получил ранение в ногу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина преклонного возраста, отмечается, что ему больше 80 лет.

Подробности произошедшего пока не сообщаются, также неизвестны мотивы нападавшего.

Тамазава занимал пост министра обороны страны в период с 30 июня 1994 года по 8 августа 1995 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии допустили переизбрание Синдзо Абэ на новый срок