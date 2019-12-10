Сыктывкар, , 15:33 — REGNUM Семилетний мальчик сегодня был доставлен в республиканскую клиническую больницу с электротравмой.

Как сообщили в минздраве региона, травма была получена от удара током при включении ноутбука. Сейчас проходит лечение (обработка ожога, перевязки) в отделении травматологии. Состояние мальчика удовлетворительное, пишет Комиинформ.

Добавим, что это уже второй случай травмирования ребенка электричеством за две недели. 22 ноября четырехлетняя девочка получила удар током, схватившись дома за гирлянду.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Омске 34-летнюю женщину ударило электрическим током, когда она выбирала светильник в торговом центре. Омичка, получившая электротравму, госпитализирована.