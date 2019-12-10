Саратов, , 15:28 — REGNUM Прокуратура Саратовской области проводит проверки по факту отравления алкоголем 17-летней школьницы из Энгельса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном органе.

Девушка была госпитализирована 6 декабря.

В ходе проверки будут выяснены обстоятельства покупки алкогольного напитка, а также условия жизни и воспитания подростка. Одновременно будет проходить проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выполнения родителей обязанностей по воспитанию ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре алкоголем отравился шестиклассник одной из школ Увинского района Удмуртии. Мальчик выпил энергетик с водкой вместе с друзьями и был госпитализирован.

«Причем произошло это после соревнований, когда ребенок испытал физические нагрузки», — уточнял депутат Госсовета республики Олег Бобров («Справедливая Россия»).