Москва, , 15:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 декабря выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал экс-градоначальника личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, а также энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком.

«[Лужков был] настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи», — сказал Путин.

По его словам, на переломе исторических эпох Юрий Михайлович сделал для развития Москвы многое, для того, «чтобы она стала одним из лидеров возрождения России».

«И конечно, мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев. Как не раз, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь — русский город», — напомнил президент.

Он отметил, что о Лужкове и его начинаниях сохранится добрая память.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Лужков умер в одной из клиник Германии на 84 году жизни.