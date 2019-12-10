Артёмовский, Свердловская область, , 15:07 — REGNUM В Свердловской области в результате коммунальной аварии жители домов Соснового Бора остались без холодного водоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительной информации, авария произошла на насосной станции посёлка вечером 9 декабря. В результате без подачи воды остаются 11 многоквартирных и 226 частных домов, а также школа и детский сад, деятельность которого приостановлена.

По данным надзорных органов, подвоз холодной воды для жителей обеспечен. Тем не менее, ответственными организациями не обеспечено наличие резервного насоса, который можно было бы использовать в случае выхода из строя основного механизма.

Надзорные органы внесли представление на имя мэра Артёмовского городского округа. Проведение проверки продолжается, и по итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.