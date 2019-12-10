Вильнюс, , 14:41 — REGNUM В аэропорту Вильнюса сегодня, 10 декабря, проходят учения, во время которых отрабатывается ситуация прибытия самолёта, на котором один из пассажиров заражён опасной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Минздрав Литвы отмечает, что в учениях задействовано 14 различных учреждений.

Подобные учения в Литве проходят впервые, а должностные лица отмечают, что подобный сценарий для стран Евросоюза является «крайне маловероятным», однако их необходимо провести для общей готовности.

На работу главного аэропорта Литвы, обещает литовский минздрав, учения повлиять не должны.