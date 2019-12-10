Анкара, 10 декабря 2019, 14:45 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 12 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 10 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, спецоперации по поимке обвиняемых прошли в трех провинциях страны — в провинциях Стамбул, Ван и Конья.
Задержанные подозреваются в совершении ограблений с целью финансирования деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, за несколько лет своей преступной активности на территории Турции боевики организовали ряд терактов, жертвами которых стали сотни человек.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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