Ярославль, 10 декабря 2019, 14:34 — REGNUM В Ярославле произошло ограбление почтового отделения, сообщает портал Yarnews. По данным портала, вечером 9 декабря преступник пришел в отделение на улице Громова и, угрожая ножом, отобрал у сотрудников почты деньги. Сумма ущерба не называется.
В УФПС добавили, что деньги и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Сотрудники почты оказывают правоохранительным органам содействие в расследовании преступления.
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