Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM Нижегородская область, Башкирия и Татария попали в топ-10 регионов России по числу ДТП, спровоцированных пешеходами. Всего в стране по итогам января-октября по вине пешеходов произошло 14 029 ДТП, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях погибли 2 412 человек, 11 890 граждан получили ранения.

Три региона Приволжского федерального округа заняли в рейтинге с пятой по седьмую позиции. Так, в Нижегородской области за 10 месяцев произошло 488 аварий по вине пешеходов, в которых погибли 62 человека. По сравнению с данными за прошлый год, количество таких ДТП снизилось на 2,8%. В Башкирии произошло 433 дорожно-транспортных происшествия из-за пешеходов, показатель снизился на 3,6%, число погибших составило 76 человек. В Татарии показатель снизился на 12,8% — до 396 аварий, в которых погибло 69 граждан.

На первых строчках рейтинга — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область, сообщает журнал «Автоброкер». После регионов Поволжья следуют Свердловская и Челябинская области, а также Красноярский край.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом в 2019 году в 35 российских регионах наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими.

«По всем этим регионам проведены тщательные анализы. В настоящее время разрабатываются планы, чтобы не допустить такого количества ДТП в 2020 году», — сказал замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин.