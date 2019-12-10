Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM В Свердловской области в 2019 году на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилось количество незаконных рубок леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Также с начала 2019 года на Среднем Урале с нарушителей, задержанных за незаконные лесозаготовки и оборот древесины, взыскано около 23 млн рублей.

Отметим, что в Свердловской области снижение количества незаконных рубок леса происходит второй год подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с 14 декабря начнётся сезонное усиление рейдов по охране молодых деревьев хвойных пород. Совместные мероприятия проведут уральские лесничии и свердловские полицейские.

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