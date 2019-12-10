Прага, , 14:15 — REGNUM Родным и близким погибших во время стрельбы в больнице чешского города Острава президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования. Об этом 10 декабря сообщается на странице в Twitter пресс-секретаря президента республики Иржи Овчачек.

«Я с вами всем своим сердцем, я думаю о вас в эти трагические часы», — цитируют слова президента пресс-служба страны.

Земан также поблагодарил сотрудников сил безопасности, врачей и всех тех, кто сейчас помогает людям пережить случившуюся трагедию.

Кроме того, слова соболезнования выразили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Как передавало ИА REGNUM, по последней информации, в ходе стрельбы в чешской больнице погибли не менее шести человек и ещё двое получили ранения. Все жертвы стрелка — пациенты больницы. Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой.

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