Прага, 10 декабря 2019, 14:15 — REGNUM Родным и близким погибших во время стрельбы в больнице чешского города Острава президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования. Об этом 10 декабря сообщается на странице в Twitter пресс-секретаря президента республики Иржи Овчачек.
«Я с вами всем своим сердцем, я думаю о вас в эти трагические часы», — цитируют слова президента пресс-служба страны.
Земан также поблагодарил сотрудников сил безопасности, врачей и всех тех, кто сейчас помогает людям пережить случившуюся трагедию.
Кроме того, слова соболезнования выразили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Как передавало ИА REGNUM, по последней информации, в ходе стрельбы в чешской больнице погибли не менее шести человек и ещё двое получили ранения. Все жертвы стрелка — пациенты больницы. Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой.
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