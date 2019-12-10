Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В исправительных учреждениях Свердловской области по итогам 10 месяцев 2019 года к оплачиваемому труду привлечено 6498 осуждённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

К труду на производственных объектах привлечено более 4,4 тыс. человек и к хозяйственным работам — более 2,2 тыс. граждан.

«Вывод осуждённых на оплачиваемые работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14,7%», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также увеличились суммы выплат, которые осуществляют осуждённые по искам потерпевшим.

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