Нариманов, Астраханская область, , 13:58 — REGNUM В Наримановском районе Астраханской области во время рыбалки погиб местный житель 1968 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Это произошло утром 8 декабря в поселке Буруны. Мужчина рыбачил в ильмене «Хаитка» и провалился под лёд. Он не смог добраться до берега и погиб от переохлаждения.

Следователи устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.