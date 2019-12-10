Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM На территории «Кировского завода» в Санкт-Петербурге начался пожар после того, как в одном из цехов произошёл разлив расплавленного металла из чаши. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным управления МЧС, ЧП произошло около 13:05 (мск) во вторник, 10 декабря.

«В одном из цехов произошёл разлив расплавленного металла из чаши с последующим возгоранием обстановки на площади 40 кв. метров», — говорится в сообщении.

На месте работают шесть единиц техники и 36 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

К 13:51 (мск) возгорание удалось локализовать.