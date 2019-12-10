Волгоград, , 13:46 — REGNUM Грузовик с контрафактным товаром задержали на посту ДПС «Ерзовский» в Волгограде. В кузове транспортного средства обнаружили тысячи популярных игрушек и спортивную обувь, сообщили 10 декабря в пресс-службе Южного таможенного управления.

Большегруз двигался из Бишкека (Республика Киргизия) в Ростов-на-Дону и Пятигорск. Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие таможенное декларирование перемещаемых товаров. Таможенники начитали более 30 тысяч туб силиконового герметика, около одной тысячи пар спортивной обуви, более 13 тысяч игровых наборов, пластмассовых игрушек, электронных часов и настольных игр, маркированных известными популярными товарными знаками. На упаковке товаров присутствует надпись на иностранном языке «Made in China» и нет единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза. По оценкам правообладателей, общий размер ущерба составляет более 19 млн рублей.

Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной и административной ответственности.