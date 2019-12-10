Бекаси, , 13:42 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объяснили причину землетрясения магнитудой 3,2, произошедшего в Бекаси в провинции Западная Ява 10 декабря, сообщает информационный портал Detik.

«Судя по местоположению эпицентра, кажется, что произошедшее землетрясение было слабым землетрясением из-за локальных разломов», — заявил журналистам глава агентства Хендро Нугрохо.

Хендро Нугрохо также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Напомним, землетрясение магнитудой 3,2 произошло на суши 10 декабря в 12:54 по местному времени. Эпицентр находился в 22 км к юго-западу от Бекаси на глубине 4 км.