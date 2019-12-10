Самара, , 13:39 — REGNUM В Тольятти начата доследственная проверка по информации в СМИ о том, что на улице города стая собак напала на школьников. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация об этом появилась в СМИ 10 декабря. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности детей, которые пострадали от бездомных собак.

Отмечается, что по результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.