Чебоксары, , 13:26 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием микроавтобуса, в которой ранены три человека. По предварительным данным, водитель отвлёкся на телефонное сообщение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

ДТП с участием микроавтобуса в Чувашии Гибдд.рф/r/21

Авария произошла вечером 8 декабря, однако информация о происшествии обнародована сегодня, 10 декабря. По данным полиции, на 594 км федеральной трассы М-7 «Волга» в Ядринском районе автомобиль «Рено Трафик» при движении в сторону Москвы съехал в кювет, где несколько раз перевернулся. В салоне машины находились три пассажира, которым понадобилась медицинская помощь, водитель не пострадал.

«Со слов 31-летнего водителя, он отвлекся на телефонное сообщение, в результате чего не справился с управлением. Перевозчик также пояснил, что попутчиков для совместной поездки в столицу он нашел в социальной сети», — говорят в Госавтоинспекции, отметив, что стоимость проезда с попутчиками была обговорена заранее.

Обстоятельства аварии выясняются. Водитель привлекается к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. В том числе решается вопрос об административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день, 8 декабря, в Ядринском районе на федеральной трассе в аварию попал рейсовый автобус. В результате ранен один человек. Полиция не исключает, что ДТП могло произойти из-за состояния дороги.

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