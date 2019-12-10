Воронеж, , 13:26 — REGNUM Житель Воронежа задержан в рамках расследования уголовного дела об угрозах московскому судье, об этом сообщил телеграм-канал Baza 10 декабря.

Как считают правоохранители, подозреваемый в социальных сетях оставлял агрессивные комментарии в отношении судьи Тверского суда Москвы. В отношении задержанного возбуждено дело по статье об угрозах, в ближайшее время его доставят в Москву.

Как напоминает ИА REGNUM, ранее следственные органы возбудили дела о публикации публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и угрозах в адрес судьи Тверского суда, который вёл процесс в отношении актёра Павла Устинова. Ранее были задержаны трое подозреваемых.