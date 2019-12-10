Сеул, , 13:28 — REGNUM В Южной Корее отменили или задержали более 200 авиарейсов из-за плохой видимости, вызванной высокой концентрацией мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом KBS со ссылкой на представителей Incheon International Airport Corporation.

По их словам, после предупреждения о снижении видимости, сделанного в 5:10 утра по местному времени, в Международном аэропорту Инчхона отменили 23 рейса, еще 207 были задержаны.

Кроме того, 41 рейс был перенаправлен в другие аэропорты страны, в частности в международный аэропорт Кимпхо, международный аэропорт Чеджу и международный аэропорт Чхонджу.

В настоящее время, сотрудники международного аэропорта Инчхона делают все возможное, чтобы свести неудобства пассажиров, «застрявших» в аэропорту, к минимуму.