Ачинск, Красноярский край, , 13:20 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края следствие устанавливает обстоятельства причинения смертельных травм молодой женщине. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в главном следственном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

По предварительной версии следствия, вечером 4 декабря между 24-летним мужчиной и его 25-летней супругой возник конфликт на почве ревности. Мужчина несколько раз ударил жену по голове и телу.

Родственники отвезли женщину в больницу, где она через некоторое время скончалась. Подозреваемый заключён под стражу. На допросе он полностью признал свою вину. Расследование продолжается.

Добавим, по сообщениям красноярских СМИ, ссора произошла из-за того, что женщина, вернувшись домой раньше обычного, застала супруга с другой.

Как сообщало ИА REGNUM, названа реальная статистика преступлений против женщин в России.