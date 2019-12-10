Казань, , 13:08 — REGNUM Полицейские Татарии задержали мужчину, который похитил из мечети «Казан Нуры» телевизоры, транслирующие религиозные обряды в помещениях мечети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Кражи из указанной мечети были совершены 26 и 27 ноября. Злоумышленником оказался 22-летний житель республики, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Кража». В дальнейшем выяснилось, что он причастен к похожим преступлениям в других районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Апастовском районе Татарии в сентябре жителя одного из сёл осудили на три года колонии строгого режима за кражу пожертвований из местной мечети и кражу из магазина. 41-летний житель села Альмендерово, будучи пьян, слопал замки в мечети «Нур-Шариф» в том же селе и вынес оттуда 113 тыс. рублей, которые жертвовали на нужды учреждения прихожане. В июне он повторил свои действия, но уже в магазине и в другом селе, похитив 500 рублей и разные предметы на сумму почти 700 рублей.