Горно-Алтайск, , 13:02 — REGNUM С начала года следователи в Республике Алтай возбудили 45 уголовных дел по коррупционным преступлениям. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В суд направлено уже восемнадцать дел о совершении двадцати коррупционных преступлений.

«Сумма выявленного ущерба по расследованным уголовным делам составила 527 тыс. рублей, на сумму 2 291 тыс. рублей наложен арест на имущество обвиняемых», — отметили в ведомстве.

Больше трети дел возбуждены из-за дачи взятки, при этом существенно меньше — за получение взятки или мелкое взяточничество. Ещё чуть больше четверти дел возбудили из-за присвоения или растраты.

Добавим, что в ноябре следователи завершили расследование резонансного дела о получении взятки двумя руководителями республиканской больницы. Как сегодня сообщало ИА REGNUM, перед судом предстанет и предприниматель, давший взятку.

Кроме того, в октябре 2019 года за преступление «коррупционной направленности» был осужден бывший мэр Горно-Алтайска и советник главы республики Виктор Облогин. Его признали виновным за мошенничество, совершённом в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также превышение полномочий.

Читайте также:

Дело о коррупции в больнице на Алтае: перед судом предстанет бизнесмен

Двух экс-руководителей больницы на Алтае будут судить за крупную взятку

Советник главы Республики Алтай осуждён за мошенничество