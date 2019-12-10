Прага, , 13:04 — REGNUM Подозреваемый в стрельбе в больнице чешской Остравы — покончил с собой. Об этом 10 декабря сообщается на странице местной полиции в Twitter.

По данным представителей ведомства, не менее шести человек погибли и ещё двое ранены в результате стрельбы в больнице чешского города Острава. Стрелок скрылся с места преступления, после чего покончил жизнь самоубийством.

Причины побудившие мужчину к убийствам неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, в полицию поступил сигнал о стрельбе в больнице чешской Остравы в 7:19 по местному времени. На место преступления первый патруль прибыл в 7:24.

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