Уфа, , 13:01 — REGNUM Один человек погиб, еще пять пострадали в дорожно транспортном происшествии на трассе в Башкирии. Об 10 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 10 декабря в Архангельском районе Башкирии на 64 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк. На перекрестке произошло столкновение автомобилей Ford Mondeo, которым управлял 43-летний местный житель, и Ford Focus, под управлением 59-летней женщины.

В результате ДТП 59-летний пассажир Ford Mondeo скончался от полученных травм на месте аварии. Два водителя и три пассажира Ford Focus (двое мужчин и женщина) были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.