Воронеж, , 12:56 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в результате автоаварии в Эртильском районе Воронежской области возбуждено полицией, сообщила 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Следственным отделением ОМВД России по Эртильскому району возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на 7 км автодороги «Эртиль-Битюг-Матреновка», — сообщила Куликова.

Как предварительно установлено, 9 декабря около 05:30 автомобиль Datsun on-Do под управлением 18-летнего водителя съехал в кювет и перевернулся. В результате на месте погиб 16-летний пассажир автомобиля, 18-летние водитель и другой пассажир госпитализированы с травмами.

В настоящее время проведён допрос водителя, назначены экспертизы по делу. Автомобиль изъят и приобщен к материалам уголовного дела.