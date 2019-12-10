Варшава, , 12:51 — REGNUM Украинский гражданин задержан агентством внутренней безопасности Польши по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает 10 декабря портал telewizjarepublika со ссылкой на прокуратуру страны.

Украинца Максима С. задержали 4 декабря и поместили под стражу. В Польше мужчина прожил два месяца, рассказывая знакомым и соседям о том, что собирается устроить взрыв.

По версии следствия, мужчина, имеющий радикальные религиозные взгляды, собирался вместе с сообщниками устроить теракт с использованием автомобиля в общественном месте. Для этого он хотел получить поддержку в виде денег и оружия.

Польские законы предусматривают за такие действия наказание в виде пяти лет лишения свободы.