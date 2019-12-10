Рига, , 12:17 — REGNUM С борта парома «Романтика» в Балтийском море в ночь с 9 на 10 декабря пришёл сигнал помощи, состояние здоровья одного из пассажиров резко ухудшилось, информирует портал Diena.lv.

По данным журналистов, Служба береговой охраны Латвии связалась с республиканской службой спасения, к операции были подключены коллеги из Эстонии.

Отмечается, что в результате вертолёт Mи-17 национальных вооружённых сил Латвии смог эвакуировать пассажира с борта парома и вместе с бригадой медиков доставить его Рижскую Восточную университетскую клинику.