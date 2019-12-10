Брянск, , 12:14 — REGNUM По факту причинения заключённому тяжких повреждений, повлекших его смерть, в городе Клинцы Брянской области организована проверка, сообщили 10 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль.

В надзорном ведомстве начали проверять соблюдение требований федерального законодательства в исправительном учреждении. Для выяснения причин и условий произошедшего в колонию выехали сотрудники Брянской прокуратуры. Известно, что погибший мужчина отбывал наказание за незаконную организацию и проведение азартных игр. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, из исправительной колонии №6 в больницу города Клинцы поступил избитый 32-летний заключённый. Спасти его не удалось.

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