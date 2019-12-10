Нарьян-Мар, , 11:54 — REGNUM Бывший депутат Совета муниципального района Ненецкого автономного округа отправится на 9 лет в исправительную колонию — суд признал его виновным в сбыте наркотиков.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ КР по Архангельской области и НАО, экс-депутат продавал гашиш в подъезде своего дома.

«Установлено, что обвиняемый по месту жительства в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре сбыл наркотическое средство (гашиш) общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

В ходе допроса в качестве обвиняемого подследственный признал свою вину. На стадии судебного разбирательства подсудимый изменил свою позицию.

Уголовное дело по статье «незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере» было возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и отделом по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу.