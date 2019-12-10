Москва, , 11:58 — REGNUM Сообщение от неизвестного с информацией о минировании поступило в Академию ФСБ России и аэропорт Внуково, специальные службы проводят проверку, сообщает 10 декабря ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, анонимный абонент сообщил о заложенном в здании Академии ФСБ России взрывном устройстве. На место предполагаемого минирования выдвинулись оперативники и кинологи.

Информатор агентства также сообщил, что информация о заложенной взрывчатке поступила и в аэропорт «Внуково». Неизвестный утверждал, что взрывное устройство заложено в терминале А в зоне вылета. Сотрудники аэропорта и пассажиры при проверке информации не эвакуировались.

Волна «минирований» общественных и государственных зданий среди которых трижды был и храм Христа Спасителя, захлестнула Москву 28 ноября. Все сигналы были проверены, из них не было подтверждено ни одно. Органы правопорядка отмечают, что анонимные сообщения о терактах приходят из-за границы, предположительно с территории Украины.

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