Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чебоксарах 19-летнего парня признали виновным в незаконном приобретении код-грабберов, закамуфлированных под автобрелки. Они использовались для совершения краж, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстал 19-летний житель Моргаушского района. По данным правоохранителей, в декабре 2018 года он приобрёл через интернет два код-граббера, которые были замаскированы под брелки автомобильной охранной сигнализации. Лицензии на их использование не было.

Это вскрылось в ходе расследования уголовных дел о кражах имущества из автомобилей, за совершение которых парень был осуждён в апреле 2019 года на 1,5 года исправительных работ. При разбирательствах было установлено, что кражи совершались с использованием код-грабберов.

Московский районный суд Чебоксар признал 19-летнего фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Ему назначен один год и восемь месяцев ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

По данным МВД по Чувашии, в январе-сентябре 2019 года в дежурных частях органов внутренних дел зарегистрировано 266 081 (+4,1%) сообщение о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, в расчёте на 10 тыс. населения — 77,9 преступления. Наибольший удельный вес приходится на хищения чужого имущества (49,5%), превентивные составы уголовного кодекса (15,9%), преступления экономической направленности (10,1%).

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