Харгейса, , 11:56 — REGNUM Жители самопровозглашенной республики Сомалиленд начали стрелять по полчищам саранчи в попытке отогнать насекомых от своих посевов. Об этом передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, в других странах, пострадавших от вторжения саранчи, включая Эфиопию и Сомали, люди стучали в кастрюли и сковородки, пытаясь отпугнуть насекомых.

Министр сельского хозяйства Сомалиленда Ахмед Мумин Сид подтвердил, что местные жители стреляли в саранчу, и добавил, что это было «неправильно».

»В ближайшие два дня мы отправим автомобили с насадками для распыления химикатов и другим оборудованием для пользования местных жителей. Мы развернем их во всех регионах, пораженных саранчой», — добавил он.

Кадры из социальных сетей показывают, как жители самопровозглашенной республики Сомалиленд направляют оружие в небо и открывают огонь по полчищам саранчи, что, по словам репортеров, не имело никакого эффекта.

В Организации Объединенных Наций нынешнее нашествие саранчи в Африканском Роге охарактеризовали как чрезвычайную ситуацию. Саранча распространилась по всему региону и достигла Эритреи и Судана. Эксперты ООН прогнозируют, что Кения и Джибути также будут затронуты этим нашествием. В некоторых районах фермеры потеряли весь урожай из-за вредителей, отмечают репортеры. По данным ООН, в день небольшой рой саранчи съедает столько же пищи, сколько около 35 000 человек.

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