Острава, Чехия, , 11:50 — REGNUM Российских граждан нет среди пострадавших и погибших при стрельбе в больнице чешского города Остравы. Об этом журналистам сообщили 10 декабря в администрации больницы.

По предварительным данным, жертвами стрелка стали шесть человек. Инцидент произошел в здании Факультетской больницы Остравы в утренние часы, сообщает Reuters.

Полиция Чехии опубликовала в Twitter фотографию подозреваемого в нападении — это мужчина ростом 180 см в красной куртке. Позже правоохранители сообщили, что этот человек — лишь важный свидетель трагедии, а поиск злоумышленника продолжается.

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