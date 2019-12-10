Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается 14-летняя девочка, которая 8 декабря ушла из своего дома по улице Корепина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По данным полиции, девочка носит круглые очки и была одета в чёрную куртку и голубые штаны. Её рост 150 см, тёмные волосы и карие глаза. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, что-либо знающих о местонахождении ребёнка, сообщить в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге спустя два с половиной месяца была найдена 15-летняя девочка. Она ушла из дома в середине сентября, и всё время ночевала у своих знакомых.

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