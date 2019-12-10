Архангельск, , 11:46 — REGNUM С начала года в Архангельской области выявлено 295 коррупционных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По-прежнему подвержены коррупционной преступности сферы жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения бюджетными денежными средствами и муниципальным имуществом.

Общее количество фактов взяточничества составило 106 или 35,9% от числа выявленных преступлений коррупционной направленности.

За преступления данной категории осуждены заместитель руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе, заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по области, должностные лица органов МЧС, государственного дорожного надзора, министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области, глава муниципального образования «Котласский муниципальный район».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября при получении взятки в 1 млн рублей был задержан глава регионального управления ФСИН Сергей Родионов. По версии следствия, он вымогал взятку у руководителя одной из коммерческих организаций за помощь в снижении пеней и штрафов. Следователи полагают, что всего глава ведомства за свое покровительство получил от предпринимателя 8,5 млн рублей.