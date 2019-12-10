Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Рейнджера Агентства охраняемых территорий при министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства задержали по подозрению во взяточничестве сотрудники антикоррупционного агентства Службы безопасности (СГБ) Грузии. Данную информацию разместили на сайте СГБ 10 декабря.

По версии следствия, задержанный продал 500 мешков плодородного грунта, взятого с территории охраняемого Боржоми-Харагаульского национального парка. Как утверждается на сайте СГБ, за землю мужчина получил взятку в размере 3,5 тыс. лари, что соответствует примерно $1,2 тыс. по курсу.

Также сообщается, что в случае установления судом вины задержанного, ему будет грозить до 9 лет лишения свободы.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно о задержании сотрудниками СГБ чиновника, работающего в мэрии города Тетрицкаро. Его подозревают в предоставлении муниципального участка земли иностранцу за взятку.