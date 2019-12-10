Острава, Чехия, , 11:44 — REGNUM Число жертв стрельбы в госпитале чешского города Острава достигло шести человек, об этом 10 декабря сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о четырех убитых и двух тяжело раненых, однако предполагалось, что число убитых может возрасти. Печальные прогнозы оправдались — информацию о гибели еще двух пострадавших сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Инцидент произошел в 7 часов утра по местному времени. Подробности инцидента пока не сообщаются. Полиция ищет злоумышленника.

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