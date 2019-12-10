Найроби, , 11:43 — REGNUM Сбежавший из Национального парка Найроби лев напал на прохожего и убил его. Лев все еще находится на свободе, и в столице Кении ведется операция по его отлову и усыплению. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителя Службы охраны дикой природы Кении (KWS).

«Мы обращаемся к семье погибшего и намереваемся навестить их и выразить наши соболезнования. KWS призывает представителей общественности сохранять спокойствие и не выходить на улицу ночью, пока лев не будет пойман», — говорится в заявлении KWS репортерам поздно вечером в понедельник, 9 декабря.

По словам представителей KWS, инцидент произошел за пределами южной границы парка. Парк частично окружен электрическим ограждением, но не полностью изолирован, что не препятствует традиционной миграции животных.

Как сообщают журналисты, находящиеся под угрозой исчезновения дикие животные, включая львов, леопардов, носорогов и буйволов, пасутся в легендарном парке на фоне небоскребов. Парк находится всего в семи километрах от центра Найроби, и нередки случаи, когда животные покидают травянистые равнины и бродят по мегаполису, в котором проживает более четырех миллионов человек.

По информации журналистов издания, в марте 2016 года лев был застрелен после того, как он выбежал из парка и напал на человека. Это был четвертый раз за год, когда львы бродили за пределами заповедника. Месяцем ранее, в феврале 2016 года, два льва провели день, блуждая по Кибере, густонаселенной городской трущобе, прежде чем вернуться в парк, а спустя несколько дней в городе были замечены другие львы.