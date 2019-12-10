Тюмень, , 11:33 — REGNUM Жительница Тюмени украшала новогоднюю ёлку и попала на хирургический стол. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной клинической больницы №2.

Тюменка пыталась украсить макушку новогодней ели, высота которой была почти до потолка. Женщина встала на стол. Поскользнувшись, она упала на рядом стоящий стул, обломки которого вонзились в её тело. Хирурги ОКБ№2 провели экстренную операцию. Обещают выписать пострадавшую к 31 декабря.

В областной клинической больницы №2 отметили, что ежегодно тюменцы травмируются при убранстве праздничных елей. Чтобы избежать серьёзных последствий, врачи рекомендуют украшать новогодние ели в компании, чтобы кто-нибудь страховал от падения со столов, стулов и стремянок.