Острава, Чехия, , 11:34 — REGNUM Полиция Чехии сообщила дополнительные сведения о пострадавших в результате стрельбы в больнице городе Острава и приметах стрелявшего, информацию предоставило 10 декабря полицейское управление страны.

Чешская полиция сообщает, что погибло четыре человека, двое раненых находятся в тяжёлом состоянии.

«Полиция ведет интенсивный розыск стрелка», — говорится в сообщении.

По словам свидетелей, стрелком был мужчина среднего телосложения, он был одет в красную куртку. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Пациентам временно запрещено покидать палаты.

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