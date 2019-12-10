Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Екатеринбурге фигуранты уголовного дела по обвинению в мошенничестве и хакерстве, совершёнными группой лиц останутся под арестом в следственном изоляторе до весны 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Арест продлён на три месяца по 18 марта 2020 года. Ещё одному из обвиняемых продлён домашний арест до 12 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, задержание участников хакерской группы Lurk произошло в июне 2016 года. Спецоперация проводилась в нескольких городах России. По фактам мошенничества в банковской сфере было возбуждено уголовное дело. Впоследствии все обвиняемые были доставлены для суда в Екатеринбург.

На скамью подсудимых попали 22 гражданина, которым следственные органы в зависимости от роли степени участия каждого инкриминируют хищение денежных средств мошенническим путём с использованием вредоносного программного обеспечения совершённого группой лиц по предварительному сговору.

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Отметим, что по версии следствия, ущерб нанесённый данными действиями составил в общей сложности более 1,2 млрд рублей. Уголовное дело по существу рассматривается в Кировском районом суде Екатеринбурга.

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