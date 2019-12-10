Монтевидео, , 11:25 — REGNUM Власти Уругвая предложили помочь в поисках пропавшего военного-транспортного самолета ВВС Чили, на борту которого находились 38 человек. Об этом сообщает радио BiobioChile.

Накануне, 9 декабря, самолет чилийских ВВС Hercules C130 пропал с экранов радаров по пути в Антарктиду на базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы.

На борту воздушного судна находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. В предполагаемом районе падения самолета ведутся поисковые работы с целью спасения выживших.