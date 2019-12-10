Баку, , 11:16 — REGNUM В отделение токсикологии Клинического медицинского центра в Баку доставлены два человека, отравившиеся угарным газом во время пожара в торговом центре EuroHome, сообщили 10 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие были доставлены в 9 часов 5 минут (8:05 мск) с диагнозом «отравление угарным газом». В настоящее время на месте пожара работают пять бригад скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря произошло возгорание здания оптового рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку. К ликвидации возгорания были подключены вертолеты МЧС Азербайджана.

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